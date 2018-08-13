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В списках значатся: самарцы пожаловались на автобусы-призраки
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В списках значатся: самарцы пожаловались на автобусы-призраки 

63.ru 14 часов назад
Фото: 63.ru
Автобусы выходят на линию нерегулярно
Представители Министерства транспорта Самарской области остановили действие лицензии у нескольких перевозчиков. Причиной стали многочисленные жалобы горожан.
— В реестре есть такие маршруты, как № 114, № 121, № 233, № 544 и № 544а. Но на деле их нет. Это что, призраки? — пояснил горожанин. — Эти автобусы должны ходить от Центрального автовокзала в отдаленные районы области — поселок Кировский и село Красноармейское.
Представители Министерства транспорта ответили, что пассажиров на этих маршрутах перевозили с нарушениями графиков. Сейчас в ведомстве готовят документы для конкурса на осуществление перевозок.
Это уже далеко не первый случай, когда перебои в работе общественного транспорта вызывают негодование горожан. В начале августа жители Южного города позвали врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прокатиться в переполненных автобусах. А недовольные дачники передали «привет» сотрудникам Минтранса.
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