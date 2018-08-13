В списках значатся: самарцы пожаловались на автобусы-призраки

Автобусы выходят на линию нерегулярно

Представители Министерства транспорта Самарской области остановили действие лицензии у нескольких перевозчиков. Причиной стали многочисленные жалобы горожан.

— В реестре есть такие маршруты, как № 114, № 121, № 233, № 544 и № 544а. Но на деле их нет. Это что, призраки? — пояснил горожанин. — Эти автобусы должны ходить от Центрального автовокзала в отдаленные районы области — поселок Кировский и село Красноармейское.

Представители Министерства транспорта ответили, что пассажиров на этих маршрутах перевозили с нарушениями графиков. Сейчас в ведомстве готовят документы для конкурса на осуществление перевозок.