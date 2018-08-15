В Башкирии извлекли из воды тело 35-летнего мужчины

Лучше купаться только там, где дежурят спасатели

Сегодня, 15 августа, на реке Ик, близ города Октябрьский, спасатели достали из воды тело 35-летнего местного жителя. Мужчина купался на «диком» пляже, не оборудованном должным образом. Обнаружили несчастного местные жители, которые и вызвали спецслужбы.

МЧС республики напоминает жителям о том, что купание на так называемых «диких» пляжах, запрещено, и достаточно опасно — дно таких мест не исследовано, так вполне могут быть стекла, коряги, водоросли. И конечно там нет спасателей, которые могли бы прийти на выручку.

Недооценивать профессиональную помощь никак нельзя. Не так давно, Уфимские спасатели помогли сохранить жизнь трем тонущим горожанкам.

Порой бывает так, что помочь некому, а счет идет на секунды. Ufa1 писал о том, что делать, если тонешь. Эти знания могут спасти вам жизнь.