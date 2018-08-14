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Грузовик Unimog превратили в дом-мечту. Просто посмотрите
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Грузовик Unimog превратили в дом-мечту. Просто посмотрите 

Авторамблер 11 часов назад
Фото: Авторамблер
Ошибочно считается, что наиболее брутальным изделием немецкого автогиганта Mercedes является автомобиль серии G-Class. Однако есть менее известный, но куда более могучий аппарат — легендарный Unimog.
Unimog — это семейство универсальных немецких грузовиков-вездеходов для специального использования и транспортировки в экстремальных условиях. Его применяют как в гражданских, так и в военных целях в разных частях света. Однако австралийская компания доработала машину и создала дом для колесах, способный доехать до края света — EarthCruiser Explorer XPR440.
Способный тянуть на себе до 9 тонн веса, XPR440 обладает колоссальными запасами воды и горючего — 860 и 800 литров соответственно. Таким образом он способен на одной заправке проехать до 3 500 километров, при том что пассажиры могут вволю пить и принимать душ. При этом оцените обстановку внутри — тут правда можно жить, не только ездить.
Апокалипсис отменяется.
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