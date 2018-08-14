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За состоянием автопарка в России начнут следить визуально
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За состоянием автопарка в России начнут следить визуально 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Министерство транспорта России предложило обязать транспортные компании и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками, проводить перед рейсами фото— и видеофиксацию контроля технического состояния автомобилей и автобусов. По мнению чиновников, нынешние бумажные документы, подтверждающие такие действия, не способствуют эффективности контрольно-надзороной деятельности, сообщила газета «Известия».
В настоящее время отсутствие проблем при контрольном осмотре транспортных средств подтверждается только записью в путевом листе, которую визирует контролер. Такой документ служит основанием для допуска автобуса или автомобиля на маршрут по закону «О безопасности дорожного движения». Иногда путевые листы выдаются на срок до одного месяца. Штраф за работу без этого документа составляет 500 рублей.
В министерстве считают, что отсутствие полномасштабного контроля за всем парком транспортных средств ведет к большому количеству правонарушений в деятельности перевозчиков. Введение фото— или видеофиксации результатов проведения технического контроля, а также создание единой информационной системы способно устранить эту проблему. Окончательное решение будет принято после соответствующих исследований, отмечает издание.
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