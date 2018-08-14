Как в СССР появились машины на дровах

Отгремела Великая Отечественная война. Помимо множества проблем, свалившихся на СССР, была и острая нехватка жидкого топлива. Ситуация требовала экстренного решения. И тогда советский автопром пошел по новому для себя пути — газогенераторному.

Послевоенный кризис

В конце ноября 1941 года из авиабомбового завода №316 было создано предприятие по разработке и производству силовых агрегатов для авто, а также трансмиссий к танкам. Так, благодаря решению Государственного Комитета Обороны появился Миасский завод.

Задачи и сроки их исполнения перед предприятием поставили жесткие. Поэтому уже в начале весны 1942 года заводчане выдали готовое поршневое кольцо для нового двигателя ЗиС-5. А их коллеги еще спустя короткое время продемонстрировали трансмиссию. Вообще, только за тот год предприятие произвело порядка 9 тысяч моторов и примерно 15 тысяч коробок передач. Кроме этого на заводе трудились специалисты конструкторско-экспериментального отдела (с февраля 1942 года) под началом инженера А. С. Айзенберга.

Любопытно, что пока шла война, КЭО занимался лишь подготовкой документации. Его звездный час пришелся на послевоенные годы. Тогда страна начала испытывать сильный бензиновый голод. Образовавшийся дефицит требовалось срочно устранить. И тогда на арену вышел Уральский автомобильный завод (тот самый, расположенный в городе Миасс). Хотя многие советские предприятия пытались решить проблему, разведывая газогенераторное направление, роль ведущей скрипки отдали именно УралАзу.

По решению Наркомата (ноябрь 1946 года) предприятие начало налаживать выпуск грузовиков на базе ЗиС-5, оснащенных газогенераторной установкой.

Надо сказать пару слов о том, что представляла собой газогенераторная установка. Она состояла из самого газогенератора обращенного процесса газификации с центробежным нагнетателем. Кроме этого в состав системы входили: циклонный очиститель для грубой очистки газа (до него — охладитель), фильтры для тонкой очистки, вентилятор розжига, смеситель и предпусковой подогреватель (с начала 50-х годов).

Газогенератор ставили справой стороны. Поэтому пассажирская дверь являлась по совместительству и водительской. А вот фильтры тонкой очистки размещали с противоположной стороны. Газогенератор и центробежный нагнетатель соединялись друг с другом при помощи трубы, подводящей воздух. А крепились они (плюс фильтр) на раме двумя балками. Охладитель ставили под платформой вдоль рамы. Фильтры тонкой очистки, смеситель и вентилятор соединялись специальной составной трубой. Кстати, а вентилятор и подогреватель создатели «прописали»слева, немного выше подножки.

Вся эта «адская машина» в печи перерабатывала дрова, получая энергию, которая и приводила в действие авто.

Первопроходец

Пионером стал ЗиС-21А. Его оснастили деревянной кабиной и выгнутыми крыльями. В движение первопроходца приводил газ, получаемый из сожженных поленьев. А поскольку тогда еще точно не знали, каким аппетитом отличается автомобиль, испытания проходили в лесистых районах с налаженной инфраструктурой. Именно древесина стала единственным источником энергии для всего газогенераторного направления. Надо сказать, что в качестве топлива использовались не только поленья, но и любые отходы лесной промышленности.

Единственно требование, которое к ним предъявлялось — отсутствие гнили. Опытным путем удалось установить, что наилучшие результаты автомобили показывали, питаясь дубом, ясенем, буком и березой. Чурки, приготовленные для заправки печки были прямоугольными, а ширина стороны равнялась 6 сантиметрам. Чуть хуже «переваривались» опилки, шишки, солома, кора и лузга. Перед применением их спрессовывали в подходящие по размерам брикеты.

Пока шли испытания, на предприятии соорудили особые сушилки, точнее шахтно-вертикальные печи. С их помощью удавалось получить порядка 20 кубометров годного для использования топлива.

Казалось бы, для нашей страны, богатой лесами, газогенераторные установки — выход из затруднительного положения. Но вскоре вскрылись проблемы. Во-первых, грузовики, питавшиеся «шишками» могли увезти лишь 2,5 тонны. Поскольку им приходилось на себе возить большой запас древесины. Во-вторых, поленья не могли обеспечить работу мотора на полную мощность. Так что выхлоп составлял 45 л.с., а скорость не превышала скромные 48 км/ч. В-третьих, водителю часто приходилось останавливаться, чтобы подбросить в печь новые дрова, а заодно кочергой перемешать догорающие.

Но сдаваться конструкторы и инженеры не собирались. Они всеми силами пытались модернизировать не только сами газогенераторные установки, но и автомобили. Первым делом они усилили шкворневой узел переднего моста и полуоси заднего, а также редуктора. Затем внедрили гидравлический привод тормозов на все колеса. В силовой агрегат установили сменные тонкостенные вкладыши опор коленчатого вала и шатунов. После этого прокачали машины модернизированным центробежно-вакуумным автоматом опережения зажигания.

А топливный бак переместили из-под водительского кресла на левый лонжерон рамы, то есть под грузовую платформу. И уже в 1949 году Центральный научно-исследовательский институт механизации и энергетики лесной промышленности Советского Союз начинает работу над новой установкой. Вскоре комиссии был представлена новая древесно-угольная система — ЦНИИМЭ-16. Ее решено было ставить на ЗиС-21А. После многочисленных испытаний, грузовик был отправлен по маршруту Москва — Минск и обратно. Автомобиль не подвел. Единственный минус — средняя скорость, которая составила 40 км/ч.

В нетронутом состоянии ЦНИИМЭ-16 продержалась недолго. На боевом посту ее сменила установка Г-78А. А ЗиС-21А уступил место УралЗиСу-352Л. Что касается системы Г-78А, ее главным преимуществом перед предшественником стало то, что она могла перерабатывать и сырую древесину, и гнилую. Да и весила она сотню килограммов дешевле. Еще одно отличие заключалось в предварительной очистке газа, которая проходила при использовании циклона. У предыдущей версии за этот процесс отвечал специальный охладитель. Кроме этого УралЗиС-352 получил предпусковой прогрев силового агрегата, который также работал на генераторном газе.

Грузовик весил более 3,5 тонн, а его грузоподъемность осталась на прежнем уровне — 2,5 тонны. Зато двигатель стал чуточку мощнее — 48 л.с., что позволяло автомобилю развить максимальную скорость в 53 км/ч. Но для этого требовалось много топлива. Поэтому на заводе рекомендовали не разгоняться свыше 47 км/ч.

А теперь пару слов о прожорливости. В среднем на 100 километров пробега при скорости в 45-47 км/ч газогенераторный грузовик потреблял 150-160 килограммов поленьев или брикетов. Соответственно, чем выше была его скорость, тем больше уходило древесного «топлива».

…По большому счету, УралЗиС-352Л стал последним серийным грузовиком, работавшим на дровах. Его производство продолжалось с 1952 по 1956 годы. За это время было создано порядка 10 тысяч таких удивительных автомобилей.

Правда, еще 1955 году полным ходом шла работа над новым газогенераторным грузовиком — УралЗиС-356. Но приказ сверху не позволил проекту шагнуть дальше бумаги.

Конвейер по сборке УралЗиС-352Л остановился в самом начале 1956 года. На этом эпоха газа, получаемого из древесины, была официально завершена. В стране ликвидировали дефицит привычного топлива, так что газогенераторное направление признали тупиковым.