По технологии проекта «Кортеж» создадут одежду и самолеты

В России начаты работы по созданию цифровых двойников разрабатывающихся высокотехнологических продуктов в разных областях промышленности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия»

«Росатом», Линейка автомобилей проекта «Кортеж», известная под маркой Aurus, стала стартовым продуктом первой в России цифровой фабрики. Для тиражирования технологии на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создан консорциум, в который вошли 50 организаций — таких как НИЦ «Курчатовский институт» «Ростех» , «Вертолеты России», КамАЗ, «АвтоВАЗ» и в том числе двенадцать университетов.

Напомним, первый в истории новой России президентский лимузин, разработка которого велась в виртуальной реальности, был показан на инаугурации Владимира Путина 7 мая. Тогда же впервые прозвучало название бренда — Aurus. На саммите Россия–США в Финляндии эксплуатировались уже пять автомобилей семейства.

Цифровой двойник создается первым. Это математическая модель, которая отличается от реального образца не более чем на 5%, что подтверждают потом показаниями датчиков во время натурных испытаний. Такая высокая степень приближения означает, что цифровая модель является практически идентичной реальному объекту: ее можно испытывать, например, на виртуальных стендах и испытательных полигонах, а затем дорабатывать тоже в цифре.

В цифровой двойник закладываются десятки тысяч целевых показателей и ресурсных ограничений (50 тыс. — только для одного автомобиля проекта «Кортеж») по возможным материалам, жесткости, прочности, вибрациям, акустике и шумам, по пассивной безопасности и, конечно, по ограничениям производства.

— Если ошибаться и исправляться в материале, в железе — изготовить опытный образец, испытать, увидеть слабые места, вернуться на этап проектирования и так в несколько циклов, как, впрочем, всегда и было в отечественном автопроме, то отставание от лидеров отрасли во времени будет нарастать, — пояснил инициатор создания и распространения в России цифровых фабрик проректор СПбПУ Алексей Боровков. — А с учетом того, какие гигантские средства на Западе вложены в создание передовых технологий, работа по старинке ведет к двойному отставанию — по времени и по объему вложенных средств.

Средне-Невский судостроительный завод уже приступил к созданию первой цифровой верфи. Использование цифровых моделей и технологии цифровых двойников, как ожидают на предприятии, позволит повысить производительность труда, облегчит целый ряд технологических операций и создаст предприятию конкурентные преимущества.

Систему управления жизненным циклом продукта — в данном случае одежды — первой среди российских предприятий легкой промышленности создает компания «Фаберлик». Она обеспечит рост производительности труда строящейся фабрике в Иваново.

В интересах ОАК Инжиниринговый центр петербургского Политеха (CompMechLab) уже выполняет работы по программам разработки пассажирских самолетов «Суперджет 100» и МС-21 в режиме цифровой фабрики.

Что касается первой ласточки цифровой фабрики — российского лимузина «Кортеж», он готов выйти на российский и международный рынок. Продажи планируются уже в I квартале 2019 года. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, общий объем инвестиций в проект составил 12,4 млрд рублей, а минимальная розничная цена на серийные лимузины составит более 10 млн рублей.