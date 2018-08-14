Новые VW Amarok и Ford Ranger хотят породниться

Ford Ranger — американец с азиатской пропиской, Volkswagen Amarok — чистопородный «немец», может ли между ними быть что-то общее? Если верить докладу австралийского издания GoAuto, то да. Журналисты подробно расспросили управляющего директора Volkswagen Group Australia Михаэля Бартша о грядущем втором поколении пикапа Amarok и выяснили, что, скорее всего, он будет приходиться однобазником нового Ford Ranger.

По заявлению топ-менеджера, совместное предприятие VW и Ford смогло бы помочь сократить издержки и обеспечить обеим моделям динамичное развитие в своих сегментах. «Мы рассматриваем все возможности и перспективы. С моей стороны было бы лицемерием отрицать переговоры с Ford, особенно в свете их последних комментариев, однако на данный момент я не могу говорить о чем то конкретно» — рассказал Бартш.

По мнению директора, себестоимость производства Amarok, который сегодня выпускается в Германии и Аргентине, слишком высока, что не дает ему раскрыть весь свой потенциал перед соперниками, учитывая, что пикап выступает в очень конкурентной среде. При производстве в Германии дорогой оказывается рабочая сила, а Аргентина вносит негативные корректировки в цену по причине своей нестабильной валюты. Вариантами выхода из этой ситуации Бартш называет перенос сборки в Таиланд или Японию — это было бы возможным в случае если бы Amarok делил платформу с Ranger.