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Новые VW Amarok и Ford Ranger хотят породниться
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Новые VW Amarok и Ford Ranger хотят породниться 

Allroader.ru 9 часов назад
Фото: Allroader.ru
Ford Ranger — американец с азиатской пропиской, Volkswagen Amarok — чистопородный «немец», может ли между ними быть что-то общее? Если верить докладу австралийского издания GoAuto, то да. Журналисты подробно расспросили управляющего директора Volkswagen Group Australia Михаэля Бартша о грядущем втором поколении пикапа Amarok и выяснили, что, скорее всего, он будет приходиться однобазником нового Ford Ranger.
По заявлению топ-менеджера, совместное предприятие VW и Ford смогло бы помочь сократить издержки и обеспечить обеим моделям динамичное развитие в своих сегментах. «Мы рассматриваем все возможности и перспективы. С моей стороны было бы лицемерием отрицать переговоры с Ford, особенно в свете их последних комментариев, однако на данный момент я не могу говорить о чем то конкретно» — рассказал Бартш.
По мнению директора, себестоимость производства Amarok, который сегодня выпускается в Германии и Аргентине, слишком высока, что не дает ему раскрыть весь свой потенциал перед соперниками, учитывая, что пикап выступает в очень конкурентной среде. При производстве в Германии дорогой оказывается рабочая сила, а Аргентина вносит негативные корректировки в цену по причине своей нестабильной валюты. Вариантами выхода из этой ситуации Бартш называет перенос сборки в Таиланд или Японию — это было бы возможным в случае если бы Amarok делил платформу с Ranger.
VW Amarok является пикапом премиум-класса, если так можно выразиться, а Ranger — игрок среднего сегмента. На данный момент подобное успешное сотрудничество налажено между Nissan и Mercedes-Benz с их пикапами Navara и X-Class, которые имеют различную целевую аудиторию, но делят шасси. Топ-менеджер VW уверен, что у них с Ford может получиться гораздо более эффективное партнерство и лучший результат при сохранении глубокой индивидуальности Amarok и Ranger.
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