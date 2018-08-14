Нас много: услуги, доступные не выходя из машины

Отечественные автомобилисты узнали, что такое сервис «не выходя из машины» в 1996 году. Тогда на Ленинградском шоссе в Москве открылся первый в стране ресторан «МакАвто». Ныне такие никого не удивляют по всей России, да и работает по такой схеме давно уже не один «МакДоналдс»

Пришла идея, как нетрудно догадаться, из США. За океаном автомобили намного раньше, чем в других странах стали массовым явлением, и бизнесмены задумались, как бы доставить их владельцам больше оригинальных и повышающих уровень комфорта услуг. По-английски сервисы, которые можно получить сидя за рулем, называются двумя словосочетаниями. drive-through (дословно: «проезжая через») и drive-in (дословно: «заезжая внутрь»). В первом случае вам выдают товар из специального окна, мимо которого вы едете на своей машине. Во втором предполагается, что водитель заезжает в специальную зону, паркуется на отведенном месте, но услугу или товар ему при этом все равно «доставят» прямо в автомобиль.

Многие наверняка удивятся, но фаст-фуд был отнюдь не пионером сервисов Drive-Through. «МакДоналдс» запустил первый «МакАвто» только в 1975 году. Произошло это в Аризоне. Всего на 21 год раньше, чем в России: учитывая разницу в масштабах развития автомобильной отрасли у нас и за океаном это немного. Окно для выдачи водителям тоже появилось не просто так. Неподалеку от забегаловки располагалась военная база. Солдатам и офицерам с нее не разрешалось в форме покидать машины, так что «МакДоналдс» пошел им навстречу. Позже нововведение распространилось по всему миру.

Гораздо раньше в Штатах зародился формат drive-in ресторанов. Клиент заезжает на парковку, к нему подходит официант, принимает заказ и приносит его к машине. Иногда вместо человека на стоянке расставлены переговорные устройства. Подобные заведения открылись в США еще в начале 1920-х, и стали очень популярными до Второй Мировой. Сейчас такие рестораны — экзотика даже на своей родине, а за ее пределами на протяжении всего XX века были крайне редким явлением.

Второй по популярности после еды идет автомойка. Это в России наиболее популярна ручная мойка (неважно — самообслуживания или со специально обученными людьми). А за границей чаще встречаются автоматические комплексы. При въезде водитель выбирает программу и оплачивает ее, после чего занимает место под щетками по световым подсказкам и несколько минут занимается своими делами, пока машине наводят чистоту. В 2000-е годы автоматические мойки были предусмотрены практически на каждой заправке BP в Москве, но потом закрылись или перешли на более привычный нам формат обслуживания — «руками».

Пик популярности кинотеатров drive-in пришелся в США на 1950-е годы. В Москве первый аналог запустили только в 2008-м. Развлечение это специфическое. В многозальном кинотеатре сидеть удобнее, да и звук лучше. Так что мультиплексы на порядки популярнее автокинотеатров по вполне объяснимым причинам. Но как оригинальный жанр последние живут: чем плохо разнообразие? В современном формате звук транслируется через штатную аудиосистему машины, которую нужно настроить на заданную волну. А в середине прошлого века приходилось слушать реплики актеров через установленную у двери автомобиля колонку на длинной штанге.

Если рестораны сначала развивались по схеме drive-in, то drive-through начали практиковать… банки! И случилось это в те же 1920-е годы. Конечно, в США. Сейчас разговор с оператором из собственной машины происходит чаще по телефону, но и это исключительный случай: все больше операций проводится через интернет-банк и мобильное приложение. Но вот «пообщаться» с банкоматом — пожалуйста. Устройств, к которым можно вплотную подъехать на автомобиле, в мире сравнительно немного. Что интересно, есть таковые и в России. Правда, пользоваться ими доводилось немногим: редкость!

А что магазины? Есть и такие. За океаном можно получить «из окна в окно» продукты, алкоголь или лекарства. Drive-through аптеки есть и на просторах бывшего СССР (например, в Киеве). Для стеснительных в США придумали работающий по аналогичной схеме секс-шоп. А вот в России подобный способ ведения торговли что-то не встречается.

Перечень услуг «в машину» этим не исчерпывается. Сидя за рулем в США можно послушать проповедь (церковь по принципу кинотеатра drive-in) или расписаться с невестой (drive-through часовня в Лас-Вегасе). По европейским городам путешествует колесо обозрения с платформами для автомобилей вместо пассажирских кабинок. Не стоит думать, что Россия осталась в стороне от этого направления бизнеса. В пробках мегаполиса через окно собственного автомобиля можно приобрести зарядку для смартфона, цветы, кофе, мороженое и много другой «жизненно необходимой» ерунды. Набирает популярность услуга из 1990-х — протирка фар на светофорах. Правда, размах не тот, что в США, и легальность под вопросом. Зато — свое, родное.