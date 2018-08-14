Ещё
Совместные поездки BlaBlaCar могут обложить налогом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совместные поездки BlaBlaCar могут обложить налогом 

iPhones.ru 24 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Совместные поездки BlaBlaCar могут обложить налогомМосковский департамент транспорта подготовил законопроект, который должен урегулировать сервисы карпулинга или площадок, предоставляющих доступ к организации совместных поездок.
Карпулинг планируют признать услугой, а, соответственно, совместные поездки должны облагаться налогом.
Если законопроект будет принят Госдумой, то сервисы вроде BlaBlaCar, «Яндекс. Попутки», BeepCar и прочие будут вынуждены полностью перейти на безналичный расчет. Именно такое нововведение позволит упростить взимание налогов.
В противовес предложению Московского департамента транспорта, Минэкономразвития и Союз пассажиров рассматривает настаивают на отказе от налоговых обязательств с платы, которые получают водители от попутчиков.
Поясняют такое предложение оба ведомства стоимостью горючего, из-за чего полученное от попутчика денежное вознаграждение может не покрыть затраты на топливо.
iPhones.ru: последние новости
Что известно о лимузине Путина. Какие в нем могут быть гаджеты Посмотрите на колонки iXOOST. Они сделаны из машин и стоят миллионы рублей Правительство России разработает правила для совместных поездок на машинах
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему не стоит ехать на машине в Сочи1
ТОП-3 недорогих авто, которые не ломаются
Представлена обновленная Honda Civic
Как наказали кущевских гаишников6
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение