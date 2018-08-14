Совместные поездки BlaBlaCar могут обложить налогом

Совместные поездки BlaBlaCar могут обложить налогомМосковский департамент транспорта подготовил законопроект, который должен урегулировать сервисы карпулинга или площадок, предоставляющих доступ к организации совместных поездок.

Карпулинг планируют признать услугой, а, соответственно, совместные поездки должны облагаться налогом.

Если законопроект будет принят Госдумой , то сервисы вроде BlaBlaCar, «Яндекс. Попутки», BeepCar и прочие будут вынуждены полностью перейти на безналичный расчет. Именно такое нововведение позволит упростить взимание налогов.

В противовес предложению Московского департамента транспорта, Минэкономразвития и Союз пассажиров рассматривает настаивают на отказе от налоговых обязательств с платы, которые получают водители от попутчиков.

Поясняют такое предложение оба ведомства стоимостью горючего, из-за чего полученное от попутчика денежное вознаграждение может не покрыть затраты на топливо.