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Porsche сменил дилера в Красноярске
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Porsche сменил дилера в Красноярске 

360tv.ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru
Компания Porsche Russland сменила официального дилера в Красноярске. Раньше продажей иномарок занималась скандально известная ГК «Крепость» Александра Кангуна, сообщило «НГС Новости».
Единственным официальным дилером в Красноярске стала структура, принадлежащая ББР Банку (ООО «Сапфир»)
Оксана ХартонюкPR-директор Porsche Russland.
Другие дочерние компании ББР Банка («Балтийского банка развития») также стали дистрибьюторами иномарок, порвавших контракт с холдингом Кангуна. Так, Volvo перешел «под опеку» ООО «Янтарь», а дилером Bentley стал ООО «Кристалл». Обе компании учреждены ББР Банком, который когда-то был кредитором «Крепости».
Porsche был последним дилером, остававшимся в составе группы компаний Александра Кангуна. Ранее холдинг покинули шесть марок в Красноярске и две в Абакане.
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