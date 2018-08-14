Porsche сменил дилера в Красноярске

Компания Porsche Russland сменила официального дилера в Красноярске. Раньше продажей иномарок занималась скандально известная ГК «Крепость» Александра Кангуна, сообщило « НГС Новости ».

Единственным официальным дилером в Красноярске стала структура, принадлежащая ББР Банку (ООО «Сапфир»)

Оксана ХартонюкPR-директор Porsche Russland.

Другие дочерние компании ББР Банка («Балтийского банка развития») также стали дистрибьюторами иномарок, порвавших контракт с холдингом Кангуна. Так, Volvo перешел «под опеку» ООО «Янтарь», а дилером Bentley стал ООО «Кристалл». Обе компании учреждены ББР Банком, который когда-то был кредитором «Крепости».

Porsche был последним дилером, остававшимся в составе группы компаний Александра Кангуна. Ранее холдинг покинули шесть марок в Красноярске и две в Абакане.