Арест, видеосъемка и штрафы. Контроль за проведение техосмотра усилится

«Уголовное» ТО. Аресты, видеосъемка и драконовские штрафы. Перевозчикам могут увеличить наказание до полумиллиона рублей за то, что выпустили на линии машины без техосмотра. Правительство России одобрило изменения в законодательство. Корреспондент «МИР 24» Андрей Михайлов узнал, что еще включают в себя новые поправки.

— А на диагностическую карту сколько нужно времени? — Да все вместе сделаем. Документы отправим и сразу сделаем. Вот так, всего за несколько минут можно пройти техосмотр, что называется, не отходя от кассы. Техническое состояние автомобиля никого не интересует. Сейчас по закону оформить полис ОСАГО без диагностической карты невозможно, но сами же страховщики предлагают за символическую сумму ее оформить. Поэтому процесс осмотра автомобиля стал для автовладельцев скорее формальностью. Чтобы разорвать этот порочный круг и сделать прохождение техосмотра обязательной процедурой не только на бумаге, в правительстве решили внести изменения. Вот основные из них:

После принятия закона весь процесс техосмотра будет фиксироваться на видео;

Автолюбителей без диагностической карты, оформленной по новым правилам, собираются штрафовать на 2 тысячи рублей, а центрам, выдающим «левые» диагностические карты, грозит штраф и уголовная ответственность.

Во Всероссийском обществе автомобилистов идею поддерживают, но считают, что регламент ТО требует пересмотра. «По большому счету, если контроль будет серьезный, регулярный, я уверен, что это должно помочь. Другое дело, что мы, когда смотрим этот же регламент, то видим такие несколько смешные вещи, допустим, 20 капель масла, которые капают из поддона. Если будет 19 капель, то все нормально», — указал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов

Контролировать работу легальных техцентров будет Российский союз автостраховщиков. Для тех, кто после принятия нового закона захочет остаться в бизнесе, придется учитывать новые требования. Автоэксперты уверены: на стоимость самого полиса это никак не повлияет, а на рынке останутся те компании, которые смогут быстро перестроиться. «Такую базу, какая есть у нашего общества, такая, как была при ГИБДД , тоже очень серьезная база, ее надо использовать и этот техосмотр делать не формальным», — отметил Председатель всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Законопроект депутаты будут обсуждать уже после летних каникул и первые изменения в правилах ТО по расчетам экспертов должны вступить в силу уже до конца этого года.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ