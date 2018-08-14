Николай Балданов: «С петербургского автобуса мне пришлось пересесть в карету скорой»

Ехал я однажды в Петербурге в автобусе. Внутри транспорта душно, на улице была жара 32 градуса, до этого я несколько дней готовился к вступительным экзаменам в аспирантуру. Все вышеперечисленные моменты сыграли со мной злую шутку — мне стало плохо и я понял, что ещё пару секунд — и грохнусь в обморок. Кондуктор тоже заметил моё побледневшее лицо, попросил водителя остановиться и выпустить меня.

Когда я оказался на улице, ко мне подошла незнакомая девушка. Лучше мне не стало, перед глазами все плыло. Откуда-то из сумочки она достала нашатырный спирт, дала мне понюхать, а также помогла вызвать скорую. В тот момент я не задался вопросом, а откуда, собственно, у случайного прохожего нашатырь…

Карета скорой приехала через 5-7 минут. Меня в неё погрузили. Сразу в машине у меня взяли кровь на сахар, смерили давление и сняли ЭКГ. Спросили — отвезти меня в больницу или я очухаюсь в другом месте самостоятельно. Чувствовал я себя по-прежнему плохо, поэтому выбрал первый вариант.

В самой больнице меня зарегистрировали по полису ОМС, сразу взяли несколько шприцов крови из вены. Через 10 минут меня принял терапевт и кардиолог, повторно сняли ЭКГ и измерили давление, отправили на рентген грудной клетке и КТ головы. Так как меня ещё пошатывало, из кабинета в кабинет санитар возил меня в кресле. На все процедуры ушло полчаса, затем меня принял невролог. Он-то и объяснил, что стало плохо мне из-за жары, духоты в автобусе, дикого стресса в последние полторы недели и обезвоживания. Во время анализов обнаружили безобидную кисту в голове и посоветовали через полгода повторно сделать КТ. Затем меня отвели в палату, дали отлежаться, прокапали питательным раствором и отпустили с миром.

На следующий день мне позвонили и спросили, нормально ли я себя чувствую. Вот так…

В тот раз я оценил разницу между медициной в Челябинске и в Санкт-Петербурге. В Челябинске мне бы просто дали нашатырь, посмотрели давление и посоветовали бы обратиться к врачу. А КТ просто так по полису у нас не сделают — очереди. При этом я ни в коем случае не принижаю медицину в Челябинске — просто понимаю, как сильно бюджет здравоохранения в СПБ отличается от нашего.