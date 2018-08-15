Родителей играющих на проезжей части подростков в Лесосибирске привлекли к ответственности

ГИБДД по Красноярскому краю заявили, что оштрафуют родителей подростков, играющих на проезжей части. Видео опасных игр появилось накануне в социальных сетях.

«Как пояснили сами дети, цели играть с машинами у них не было и выбегали на «зебру» они случайно. С ними проведены беседы о недопустимости играть возле проезжей части», — пояснили в ведомстве.

Выяснилось, что на кадрах запечатлены трое 14-летних школьников и 16-летний подросток. В отношении их родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Им грозят штрафы до 500 рублей. Против самого старшего школьника составлен протокол за неправильный переход улицы. Он будет обязан заплатить штраф 500 рублей.