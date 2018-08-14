Короли парковки: «Эта машинка не признает никаких газонов»

— Эта машинка не признает никаких газонов, — поделился с NN.RU читатель.

— Жилой комплекс «Высоковский». Все люди как люди, а мы — «КОРОЛИ», — сообщила читательница Ольга. — Причем грузовичок стоит в аккурат напротив крытой парковки по адресу улица Республиканская 43/4. На моих глазах женщина с коляской и ребенком была вынуждена съехать с тротуара, чтобы обойти это «чудо». А Ниссан — это вообще что-то особенное.у. Жаль, что водители этих авто еще не доросли до понятия «взрослый и разумный человек».

— Перекресток проспекта Гагарина и улицы Ветеринарная, — поделился снимками читатель. — Женщина припарковалась на перекрестке и со спокойной совестью пошла в магазин, находившийся неподалёку.

Еще бывает вот так:

А вот история не совсем про «королей парковки», но тоже из области автохамства:

Также мы рассказывали, как автомобилисты «отжали» у детей детскую площадку.