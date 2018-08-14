В Югре не могут найти компанию, чтобы покрасить «Красного дракона»

Комиссия департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа признала не состоявшимся повторный электронный аукцион на покраску моста «Красный дракон» через реку Иртыш в Ханты-Мансийске.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла почти 189,9 млн рублей.

Как сообщалось, в конце июня аналогичный аукцион, объявленный департаментом госзаказа ХМАО 24 мая, также был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Согласно аукционной документации, работы по ремонту планировалось завершить не позднее 30 сентября 2019 года. Победитель должен был провести покраску моста, а также выполнить сопутствующий текущий ремонт. Площадь покраски пролетного строения фермы-арки составляет 38,7 тыс. кв.м, нанесения лакокрасочного покрытия на перильные ограждения моста — 4,8 тыс. кв.м, на перильные ограждения лестничных сходов — 280,4 кв.м.

«Изначально мост был выкрашен в красный насыщенный цвет (RAL 3020), впоследствии краска выцветала под воздействием ультрафиолетовых лучей, и в настоящее время он, скорее, желто-оранжевый», — говорится в проектной документации.

Мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске — это настоящие ворота в город. При въезде в окружной центр со стороны Нягани и Советского гости города первым делом видят это сооружение.

Переправа спроектирована в ОАО «Трансмост», подрядчиком выступил ОАО «Мостострой-11» , металлоконструкции изготовлены предприятием Курганстальмост. Мост открыт в 2004 году.

Сооружение является частью федеральной трассы, которая связывает между собой Пермь, Серов, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск и Томск.