Местами низкопольный: выискиваем плюсы в новом трамвае, который пообещала купить мэрия Екатеринбурга

В пятницу показали, какие трамваи будут ездить по Екатеринбургу уже в ближайшие годы. Очевидно, что мэрия решила сделать ставку на вагоны, которые выпускает местный Уралтрансмаш

— Это уже следующий шаг по сравнению с теми, что эксплуатируем сейчас, — сказал профильный вице-мэр Евгений Архипов , выйдя из вагона. — Это очень удобно для пожилых людей, инвалидов, маломобильных граждан. Плюс тут применены самые современные технологии. К тому же используются новые информационные системы.

Нет сомнений, что всё так. И что в ближайшие годы, если ничего не случится, город закупит 150–170 новых трамваев. Вероятно, как минимум часть из них будут именно модели 71–412, которую в пятницу начнут тестировать в Екатеринбурге. И это чертовски обидно.

Единственный плюс этой модели — трамвай новый (в том смысле, что его недавно выпустили). Сложно оценить его с точки зрения технологичности, но пассажирам в нём будет не слишком удобно.

Вроде бы надо порадоваться, что у 71–412 частично ровный пол — но всего на 35%. Теоретически именно тут должны ездить инвалиды, пожилые люди, а также мамочки с колясками. Только доставать выдвижной пандус, по которому они смогли бы заезжать внутрь, безумно неудобно. Сначала водитель трамвая (а именно он будет это делать) должен отщелкнуть защитную планку, вытащить платформу, правильно ее закрепить, затем проделать операцию в обратном порядке. За это время образуется трамвайная пробка.

Из-за частичной низкопольности в салоне появились две лестницы, которые ведут в переднюю и заднюю часть вагона. По ним подниматься неудобно, так как они высокие. К тому же потолок получается слишком низкий. При росте 184 сантиметра до него остаётся сантиметров десять.

Ещё один явный эргономический просчёт — толстые металлические трубы, которые держат двери. Во-первых, они занимают очень много места. Во-вторых, пассажиры о них точно будут биться головами. Непонятно, зачем нужна столь массивная конструкция.

Есть вопросы и к сиденьям — их нельзя назвать удобными. Впрочем, в вагоне около трёх десятков сидячих мест, а ещё 150 человек должны ехать стоя (эти цифры получили из того расчёта, что на каждом метре уместятся по восемь пассажиров).

Вице-мэр Евгений Архипов прав, говоря, что город не может покупать импортные трамваи за 2,5 миллиона долларов. Но это же не повод закупать десятки вагонов, которые очевидно неудобны для пассажиров. Тем более их будут использовать минимум 20 лет.

Презентацию нового трамвая мы показывали в прямом эфире. Планируется, что его будут тестировать на улицах Екатеринбурга, по которым он должен проехать 3 тысячи километров. Если всё пройдёт хорошо, то какое-то время тестовый вагон будет возить пассажиров.