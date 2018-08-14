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В регионах ПФО оценили формулу минтранса по платным парковкам
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В регионах ПФО оценили формулу минтранса по платным парковкам 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Например, базовый размер платы в документе зависит от заполняемости парковки по времени суток и места ее размещения, а также доходов населения. Дополнительно предлагаются коэффициенты, учитывающие назначение паркинга, тип размещаемых на нем транспортных средств и так далее.
Приводятся и конкретные расчеты. Так, в регионах ПФО, полагают в минтрансе, парковки стоит делать платными только в случае, если их заполняемость превышает 85 процентов. Дальнейший рост стоимости должен регулировать спрос в сторону «снижения заполняемости до оптимального уровня». В Поволжье, согласно представленным расчетам, стоимость паркинга не может превышать 46 рублей в час — такой максимальный показатель определен для Татарстана. Далее идут Нижегородская область (45) и Пермский край (42).
Стоимость часа парковки в Казани составляет от 30 до 70 рублей в зависимости от месторасположения. Самые дорогие, они же наиболее востребованные, — в центе города, возле зданий республиканского правительства, Госсовета Татарстана и Казанской ратуши. Самые дешевые расположены на периферии, и, как правило, их заполняемость невысока. Плата на них взимается с 7.00 до 21.00, ночью безвозмездно. Также бесплатно автомобиль можно оставить по воскресеньям и праздничным дням. Оплатить стоянку в Казани предлагается либо через паркомат, либо SMS на специальный номер.
— Сейчас есть только проект документа. Когда его представят в окончательной редакции, мы с ним ознакомимся и поймем, будут ли методички расчета платы за парковку обязательными, — пояснили «РГ» в пресс-службе мэрии Казани. — На данный момент плата взимается исходя из расчетов, формулы для которых были утверждены постановлением исполкома от 2014 года.
В них учитываются затраты на содержание дорог и обслуживающего персонала, а также процент рентабельности, количество парковочных мест, дислокация и так далее. Сейчас в Казани действуют 108 муниципальных платных парковок, рассчитанных на 2324 машины. По последним данным, средняя заполняемость составляет 85,4 процента. При этом подавляющая часть оставленных на парковках автомобилей — 30-35 процентов — это одни и те же машины, которые стоят там каждый день.
В Перми рекомендации федерального минтранса внимательно изучили, но использовать пока не планируют. По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, на сегодня стоимость платных парковок в центре краевой столицы регламентируется решением городской думы, которое аналогичным образом учитывает принцип загруженности. Так, в апреле этого года замеры показали, что платные парковки заняты в пиковые часы на 92 процента. В соответствии с принятой методикой это послужило поводом для того, чтобы в июле увеличить стоимость парковочного часа с 15 до 20 рублей.
В то же время представитель городской администрации отметил: несмотря на схожесть принципов определения стоимости, рекомендации федерального минтранса содержат более высокие нормативы. Используя их, цену парковочного часа в Перми можно увеличить до 32 рублей. Делать этого в городской администрации не собираются, ведь после летнего увеличения стоимости услуг загруженность платных парковок существенно снизилась.
Не будет пока использоваться и дифференциация оплаты услуг платных парковок в зависимости от их месторасположения и востребованности, хотя изначально ее планировалось ввести. В городской дирекции дорожного движения считают, что такая мера может запутать пользователей, которые сегодня и без того часто ошибаются при оплате услуг парковки. На осень этого года намечено глобальное расширение (в два раза) зоны платных парковок в Перми, но на вновь охваченных системой территориях стоимость парковочного часа, как в центре города, будет составлять 20 рублей.
В Нижнем Новгороде платные парковки стоят 50 рублей в час, с 20.00 до 8.00, а также в выходные и праздничные дни оставлять машины на них можно бесплатно. В администрации города не смогли оперативно ответить, как они оценивают проект приказа минтранса.
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