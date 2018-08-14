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Забыли рассказать про «Mercedes» и тракторы: в Башкирии 5 депутатов лишили статуса за плохую память
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Забыли рассказать про «Mercedes» и тракторы: в Башкирии 5 депутатов лишили статуса за плохую память 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Выборным представителям пришлось попрощаться с депутатскими мандатами
Нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокуратура Мелеузовского района. Сотрудники надзорного органа проверили, как депутаты местных сельсоветов составили декларации о доходах и имуществе, и нашли много интересного.
Например, один народный избранник «забыл» указать, что владеет автомобилями «Mercedes-Benz» и «ВАЗ», другой «не заметил», что у него на дворе стоят грузовик «Камаз», три машины зерноуборочной техники и пять тракторов.
— Советам Араслановского, Партизанского и Абитовского сельских поселений велели устранить нарушения, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Все пятеро депутатов досрочно сложили свои полномочия.
Чиновники отчитывались о доходах и имуществе еще весной. Например, в декларациях глав администраций республики можно найти много интересного. А у премьер-министра и его заместителей все достаточно скромно.
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