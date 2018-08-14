Забыли рассказать про «Mercedes» и тракторы: в Башкирии 5 депутатов лишили статуса за плохую память

Выборным представителям пришлось попрощаться с депутатскими мандатами

Нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокуратура Мелеузовского района. Сотрудники надзорного органа проверили, как депутаты местных сельсоветов составили декларации о доходах и имуществе, и нашли много интересного.

Например, один народный избранник «забыл» указать, что владеет автомобилями « Mercedes-Benz » и « ВАЗ », другой «не заметил», что у него на дворе стоят грузовик «Камаз», три машины зерноуборочной техники и пять тракторов.

— Советам Араслановского, Партизанского и Абитовского сельских поселений велели устранить нарушения, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры

Все пятеро депутатов досрочно сложили свои полномочия.

Чиновники отчитывались о доходах и имуществе еще весной. Например, в декларациях глав администраций республики можно найти много интересного. А у премьер-министра и его заместителей все достаточно скромно.