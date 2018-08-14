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«Несчастный Красноглинский район!»: в Самаре хотят отменить еще один маршрут
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«Несчастный Красноглинский район!»: в Самаре хотят отменить еще один маршрут 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Жители Красноглинского района просят не отменять маршрут
В Самаре опять скорректируют работу общественного транспорта. Речь идет об отмене автобусного маршрута №210. Об этом 63.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Разговоры об отмене маршрута №210 пошли вслед за тем, как перестали ходить автобусы №221, — пояснил источник.
— Несчастный Красноглинский район! А особенно — Мехзавод. Хотят отменить один из немногих маршрутов, которые регулярно к нам ходят. Уже сейчас уехать в город нормально можно только от торгового центра «Московский». Но ведь и до него еще нужно как-то добраться, — жалуются местные жители.
Портал 63.ru направил в городскую администрацию официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Реформа общественного транспорта в Самаре началась в апреле, когда все имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» передали в аренду частной компании — ООО «Самараавтогаз». Многие сотрудники МП были против и провели акцию протеста. Но процесс это не остановило.
Впоследствии департамент транспорта сократил количество автобусов в реестре муниципальных маршрутов, но объяснили это тем, что написали честные цифры. Нехватку автобусов чиновники пообещали ликвидировать к осени.
Параллельно в городе начали отменять маршруты других коммерческих перевозчиков. Например, автобус №221 перестали ходить еще в конце июня. Вместо них между Красной Глинкой и Кировским рынком курсируют автобусы № 51.
Сначала на линию выпустили 10 автобусов. Но количество машин пришлось увеличить из-за жалоб горожан.
Сейчас автобусы № 51 выходят на линию на Красной Глинке на полчаса раньше — в 5:25, а от Кировского рынка — в 6:16.
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