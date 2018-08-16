Ещё
В Самаре проверят работу автобусов 5д в утренний «час пик»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре проверят работу автобусов 5д в утренний «час пик» 

Волга Ньюс 9 часов назад
Фото: 63.ru
Напомним, что задачу по проверке работы общественного транспорта муниципалитету поставил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров после обращений граждан с жалобами на работу некоторых маршрутов. Первая такая проверка состоялась накануне вечером.
Работа автобуса, соединяющего Куйбышевский район с центром города, вызывает нарекания со стороны пассажиров. Главное замечание, которые высказывают граждане, — большие интервалы движения. По словам жителей, основные сложности возникают у желающих выехать из поселка «Сухая Самарка» рано утром. Автобусы заполняются на первой остановке и тем, кто садится на следующих, уже не остается места.
"Объективно, наполняемость автобусов маршрута 5д на уровне 3-4 баллов по пятибалльной шкале. Это в вечерний «час пик». В течение дня пассажиропоток неравномерный. Поскольку жители озвучивают проблему, что сложно уехать утром в сторону города, мы приняли решение продолжить проверку автобусов этого маршрута в утренние «часы пик». После анализа ситуации будет поставлена соответствующая задача перевозчику с обязательным контролем ее исполнения", — отметил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.
Ближайшая проверка запланирована уже на утро пятницы, 17 августа.
Волга Ньюс: последние новости
В воскресенье изменится движение транспорта в центре Самары На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области организовано реверсивное движение АвтоВАЗ приступил к производству кросс-седана Renault Logan Stepway
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участник ДТП с Цоем сделал заявление3
Водителей лишают прав из-за болтов10
«УАЗ Патриот» с новым двигателем представят осенью
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Renault Logan получил 20-сантиметровый клиренс
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение