В Самаре проверят работу автобусов 5д в утренний «час пик»

Напомним, что задачу по проверке работы общественного транспорта муниципалитету поставил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров после обращений граждан с жалобами на работу некоторых маршрутов. Первая такая проверка состоялась накануне вечером.

Работа автобуса, соединяющего Куйбышевский район с центром города, вызывает нарекания со стороны пассажиров. Главное замечание, которые высказывают граждане, — большие интервалы движения. По словам жителей, основные сложности возникают у желающих выехать из поселка «Сухая Самарка» рано утром. Автобусы заполняются на первой остановке и тем, кто садится на следующих, уже не остается места.

"Объективно, наполняемость автобусов маршрута 5д на уровне 3-4 баллов по пятибалльной шкале. Это в вечерний «час пик». В течение дня пассажиропоток неравномерный. Поскольку жители озвучивают проблему, что сложно уехать утром в сторону города, мы приняли решение продолжить проверку автобусов этого маршрута в утренние «часы пик». После анализа ситуации будет поставлена соответствующая задача перевозчику с обязательным контролем ее исполнения", — отметил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

Ближайшая проверка запланирована уже на утро пятницы, 17 августа.