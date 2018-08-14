Пять депутатов из Башкирии лишились своего статуса 

После проверки Мелеузовской межрайонной прокуратуры пять депутатов сельских поселений, нарушивших антикоррупционное законодательство, лишились своего статуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Депутаты не отчитались о своих доходах за 2017 год. Они скрыли сведения об имеющейся сельскохозтехнике, прицепах и автомобилях Mercedes-Benz и «ВАЗ». Один из депутатов не сообщил о наличии грузовика «КамАЗ», трёх машин по уборке зерна и пяти тракторов.
Прокуратура внесла в адрес трёх сельсоветов представление об устранении нарушений. До рассмотрения документа депутаты сложили свои полномочия.