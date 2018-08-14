Удивительные тачки 86 Day в Токио 

Япония всегда была и, скорее всего, останется заповедником особенных явлений в культуре. Причем не только в духовной, но и в автомобильной. Помимо собственного взгляда на то, каким должен быть автомобиль, собственной, локальной, автомобильной промышленности и собственных, известных, но непознанных, течений в тюнинге (то же босодзоку, например), это просто рай для тех, кто увлекается автомобилями. Учитывая, что эта самая автомобильная культура позволяет даже местным мафиози гонять на тюнингованных тачках невероятной красоты (не то, что наши — одни мерсы да бэхи), концентрация разнообразных представителей местного (и не очень) автопрома от начала веков до уникальных конструкций, здесь просто нереальная. Есть одно место, где эта самая концентрация выше всего — парковка Даикоку (Daikoku Futo Parking Area). Это Йокогама, в 30 километрах от Токио, на берегу Токийского залива. Эта самая парковка давно известна как одна из самых крутых японских, да и мировых автомобильных тусовок. Не так давно, а точнее, в шестой день восьмого месяца, известный здесь как 86 Day, на этой парковке собралось космическое количество Toyota AE86 и GT86. Более 400 автомобилей одновременно — настоящий рай для поклонников хачи-року. Культовые тачки, которые были хороши и на ралли Group N, Group A, и для любого тюнинга и, конечно, для Его Величества Дрифта. Да что рассказывать — смотрите сами нашу галерею: