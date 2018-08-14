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Лев Витя, укусивший туристку в Крыму, переедет из сафари-парка в цирк
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Лев Витя, укусивший туристку в Крыму, переедет из сафари-парка в цирк 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Лев, укусивший женщину во время фотографирования в крымском сафари-парке «Тайган», покинет зверинец и переедет в международный цирк, сообщил директор «Тайгана» Олег Зубков.
Ранее в региональном СК сообщали, что 46-летняя женщина заказала экскурсию «Прогулка со львами» в парке «Тайган». Во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали. Потерпевшей оказалась туристка из Кирова Ольга Соломина, которая рассказала, что момент, когда лев схватил ее за руку, показался ей вечностью.
"Услугу парка «Тайган» «Прогулка ко львам» никто не отменил, и популярность этой эксклюзивной услуги возросла в несколько раз. При этом о происшествии с Ольгой Соломиной знают практически все. Лев Витя чувствует себя хорошо… и все же в августе он уедет в международный цирк. От греха подальше, что называется", — написал Зубков в своем блоге.
По его словам, пострадавшую давно выписалась из больницы.
"Ничего с ее рукой страшного и непоправимого не произошло. Она уехала в свой Киров", — подчеркнул Зубков.
Директор также отметил, что случай с Соломиной не прошел бесследно для парка львов.
"Прошли внеочередные проверки профильных служб: Роспотребнадзора и ветдепартамента Крыма. Проверки были рядовые, ничего предвзятого, все в рамках действующего законодательства. Полиция описала случай и допросила всех свидетелей данного несчастного случая", — пояснил Зубков.
Львы в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе находятся на открытой огражденной территории. Наблюдать за ними можно с высоких мостов, построенных по всему периметру их обитания. При этом также можно воспользоваться эксклюзивной услугой «Прогулка со львами».
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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