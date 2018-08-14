Лев Витя, укусивший туристку в Крыму, переедет из сафари-парка в цирк

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости . Лев, укусивший женщину во время фотографирования в крымском сафари-парке «Тайган», покинет зверинец и переедет в международный цирк, сообщил директор «Тайгана» Олег Зубков

Ранее в региональном СК сообщали, что 46-летняя женщина заказала экскурсию «Прогулка со львами» в парке «Тайган». Во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали. Потерпевшей оказалась туристка из Кирова Ольга Соломина , которая рассказала, что момент, когда лев схватил ее за руку, показался ей вечностью.

"Услугу парка «Тайган» «Прогулка ко львам» никто не отменил, и популярность этой эксклюзивной услуги возросла в несколько раз. При этом о происшествии с Ольгой Соломиной знают практически все. Лев Витя чувствует себя хорошо… и все же в августе он уедет в международный цирк. От греха подальше, что называется", — написал Зубков в своем блоге.

По его словам, пострадавшую давно выписалась из больницы.

"Ничего с ее рукой страшного и непоправимого не произошло. Она уехала в свой Киров", — подчеркнул Зубков.

Директор также отметил, что случай с Соломиной не прошел бесследно для парка львов.

"Прошли внеочередные проверки профильных служб: Роспотребнадзора и ветдепартамента Крыма. Проверки были рядовые, ничего предвзятого, все в рамках действующего законодательства. Полиция описала случай и допросила всех свидетелей данного несчастного случая", — пояснил Зубков.

Львы в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе находятся на открытой огражденной территории. Наблюдать за ними можно с высоких мостов, построенных по всему периметру их обитания. При этом также можно воспользоваться эксклюзивной услугой «Прогулка со львами».