Дорожные рабочие перекрыли съезд на проспект Победы с Окружной

Дорожные рабочие утром во вторник, 14 августа, перекрыли въезд на проспект Победы со стороны Балтийского шоссе.

Как сообщалось ранее, с 10 по 31 августа на время ремонтных работ эта улица будет односторонней (с 06.00 до 23.00 — от проезда Прегольского до ул. Б. Окружной), а по ночам ее будут полностью перекрывать.

На данный момент пробка на Балтийском шоссе растянулась на несколько километров. При этом движение после поворота на Тенистую аллею не затруднено.

Напомним, что автобусные маршруты №№ 5, 32, 65, 92 направляют по ул. Б. Окружной, ул. Тенистой аллее, проспекту Победы и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по существующим маршрутам.