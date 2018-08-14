Ещё
Дорожные рабочие перекрыли съезд на проспект Победы с Окружной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорожные рабочие перекрыли съезд на проспект Победы с Окружной 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дорожные рабочие утром во вторник, 14 августа, перекрыли въезд на проспект Победы со стороны Балтийского шоссе.
Как сообщалось ранее, с 10 по 31 августа на время ремонтных работ эта улица будет односторонней (с 06.00 до 23.00 — от проезда Прегольского до ул. Б. Окружной), а по ночам ее будут полностью перекрывать.
На данный момент пробка на Балтийском шоссе растянулась на несколько километров. При этом движение после поворота на Тенистую аллею не затруднено.
Напомним, что автобусные маршруты №№ 5, 32, 65, 92 направляют по ул. Б. Окружной, ул. Тенистой аллее, проспекту Победы и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по существующим маршрутам.
АиФ: последние новости
На выходных ГИБДД устроит калининградцам тотальную проверку на трезвость В Балтийске задержали пьяного водителя на угнанной машине В Калининграде свидетель ДТП вымогал деньги с автомобилиста
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему не стоит ехать на машине в Сочи1
ТОП-3 недорогих авто, которые не ломаются
Как наказали кущевских гаишников6
Представлена обновленная Honda Civic
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение