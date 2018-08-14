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Герои «Кущёвки» отделались лёгким испугом
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Герои «Кущёвки» отделались лёгким испугом 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Скандал с сомнительной деятельностью сотрудников знаменитого на всю страну поста «Кущёвский» окончательно исчерпан. По информации «Газеты.Ru», девять инспекторов Цукеровой балки отделались дисциплинарным взысканием.
Скрытая проверка, проведённая МВД после вскрытия автомобилистами множественных фактов противоправной деятельности сотрудников ГИБДД, подтвердила систематические грубые нарушения на посту. Однако факт подбрасывания наркотиков со стороны полицейских подтверждён не был, а незаконным досмотрам транспорта и личных вещей водителей нашлось логичное обоснование.
По результатам проверки девять сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Кущёвскому району привлечены к дисциплинарной ответственности. В чём именно заключается наказание, пресс-служба ведомства не уточнила.
По мнению координатора сообщества «Синие ведёрки» Петра Шкуматова, указанное число наказанных, скорее всего, эквивалентно всему штату скандального поста. «Не думаю, что на посту работают десятки сотрудников. Когда я проезжал его, видел лишь троих, поэтому, возможно, что к ответственности будут привлечены все инспекторы поста или большая их часть», — прокомментировал событие правозащитник. Он также добавил, что дисциплинарное взыскание может дорого обойтись нерадивым инспекторам — о продвижении в карьере внутри структуры МВД этим лицам на некоторое время можно забыть.
Открываем багажник: стоит ли подчиниться приказу инспектора. Читайте статью на QutoЧитайте также:Пешеходы притормозят водителей в городахАвтомобили «УАЗ» станут экстремальнее и дорожеСтоимость топлива символически снизилась
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