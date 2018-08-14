В Уфе спасли из воды трех женщин

За прошедшие сутки уфимские спасатели предотвратили гибель трех женщин. Как сообщает Управление гражданской защиты, предположительно, две из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

45-летняя женщина на пляже «Гольфстрим» доплыла до буйков, но не смогла вернуться обратно. Спасатели смогли оказать ей помощь. Возможно, женщина находилась в нетрезвом состоянии.

На реке Уфимке на несанкционированной бывшей зоне отдыха «Водопад» 28-летняя женщина выплыла на середину водоема и начала тонуть. Спасавшие ее сотрудники ПСО предположили, что она так же находилась в состоянии алкогольного опьянения.

— На этой же водной артерии города спасли и третью утопающую. 21-летняя уфимка отдыхала на пляже «Сипайловское сочи», однако во время купания в реке, молодая девушка начала тонуть, но спасатели оперативно среагировали и отвоевали ее у воды, — добавили в Управлении гражданской защиты.

Всего с начала купального сезона спасено 97 человек, в том числе 21 ребенок.

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