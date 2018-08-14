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Появилось видео испытаний нового «пляжного зверя» от Тео Янсена
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Появилось видео испытаний нового «пляжного зверя» от Тео Янсена 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Изобретатель Тео Янсен предпочитает рассуждать о своих творениях, как о процессе не творческого созидания, а эволюции. Каждая новая модель не просто в чем-то превосходит предыдущую, а на шаг ближе к совершенству. Еще лучше адаптирована к тому, чтобы самостоятельно двигаться в открытой среде, и новинка 2018-го под названием «UMINAMI» тому наглядный пример. Это все тот же «песчаный зверь», конструкция из пластиковых труб, расчалок и растяжек, легких парусов и хитроумных сочленений, которая может передвигаться при минимальном приложении силы. Здесь нет моторов, монстроходы Янсена приводит в движение ветер. И они не просто катятся по его воле, а бегают, ходят и скользят, перебирая лапками.
Кого-то это зрелище напугает — уж больно самостоятельными, реалистично живыми выглядят эти машины. Ни кнопки отключения, ни уязвимых мест, а UMINAMI еще и движется со скоростью бегущего человека. У модели есть передняя нога, которая периодически поднимается, помогая преодолевать небольшие препятствия, остальное же тело движется как гусеница, огибая рельеф местности. И при этом у данной версии удивительно малая площадь паруса — еще не совершенство, но уже близко к этому.
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