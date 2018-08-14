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В Челябинске неизвестный на камеру избил двух пенсионеров
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В Челябинске неизвестный на камеру избил двух пенсионеров 

Уральский меридиан 18 часов назад
В Челябинске 12 августа произошла драка, в которой приняли участие прохожий и два пенсионера. По предварительной информации причиной драки послужил замечание пенсионера, когда хулиган отправился в кусты справлять нужду.
Запись зафиксировала как мужчина нетрезвой походкой направился в сторону двух пенсионеров сидящих у подъезда. В результате нападения один из пенсионеров упал на землю, после чего его товарищ пришел на помощь. Но тоже получил несколько ударов. Так же на видео видна кровь у одного из пенсионеров. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельств случившегося занимаются. Заявление также уже находится у правоохранителей.
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