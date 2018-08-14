Пенсионерку, которую покусала собака на Юго-Западе, выписали из больницы

Бабушку, на которую 2 августа во дворе дома на Юго-Западе напала собака, вчера выписали домой. В больнице женщина провела чуть меньше двух недель.

— Женщину выписали под наблюдение хирурга по месту жительства, — рассказали E1.RU в горздраве. — Она выписана в удовлетворительном состоянии, стационарную помощь получила в полном объеме.

Инцидент произошел во дворе дома на Белореченской, 8. Хозяйка не удержала своего стаффордширского терьера, и пёс набросился на проходившую мимо пенсионерку. С серьезными травмами ее отвезли в больницу, там она рассказала, как всё произошло. Мы поговорили и с хозяйкой собаки, она объяснила, из-за чего, по ее мнению, собака кинулась на соседку.