Отец Рената Булатова: сын должен понести наказание за смертельное ДТП в Волгоградской области

СМИ узнали, что родственники виновного в аварии в Волгоградской области с четырьмя жертвами Рената Булатова не оправдывают поступок своего сына. Кроме этого, они не собираются никаким образом влиять на ход следствия.

«ФедералПресс» напоминает, что 10 августа на дороге из Краснослободска в Среднюю Ахтубу в Волгоградской области произошло ДТП. По сообщению СМИ, виновником может быть Ренат Булатов — лидер волгоградского молодежного политического движения «Молодая Гвардия». Отмечается, что отец Рената Анвер Булатов является успешным бизнесменом, а также владельцем четырех компаний и председателем совета депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области.

В настоящее время удалось поговорить с отцом Рената — Анвером Аминовичем Булатовым.

«Я не в коей мере не оправдываю своего сына. За то, что он совершил, он должен понести наказание и уже завтра суд выберет ему меру пресечения на два месяца», — рассказал отец.

Отмечается, что несмотря на высокопоставленные должности Аминович считает себя простым фермером, а не «магнатом».

«С первых минут после случившегося в средствах массовой информации стали распространяться слухи о том, что мы станем «отмазывать» своего сына от заслуженного наказания. И даже тот факт, что судебное заседание по выбору меры пресечения, которое должно было пройти вчера, было перенесено, связывают с попытками нашей семьи избавить сына от ответственности, но это не так», — сказал родственник.

По его словам, родные Булатова знают, что он виноват и должен понести наказание. Мужчина отметил, что заседание перенесли лишь потому, что в выходные дни следователи просто не успели собрать все необходимые материалы по делу. Он также уточнил, что у них не было никаких контактов пострадавшей стороны. Связаться с ними родственники виновного смогли только недавно.

«Мы также очень скорбим и желаем оказать любую необходимую помощь — и материальную, и любую посильную. Пока наш разговор ни к чему не привел, им оказалось не слишком удобно со мной разговаривать, заняты делами, но попозже мы все же договорились созвониться еще раз», — сказал отец.

Он также рассказал, что родные Булатова хотели передать родственникам пострадавших свои слова сочувствия.