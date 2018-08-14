Отец Рената Булатова: сын должен понести наказание за смертельное ДТП в Волгоградской области 

СМИ узнали, что родственники виновного в аварии в Волгоградской области с четырьмя жертвами Рената Булатова не оправдывают поступок своего сына. Кроме этого, они не собираются никаким образом влиять на ход следствия.
«ФедералПресс» напоминает, что 10 августа на дороге из Краснослободска в Среднюю Ахтубу в Волгоградской области произошло ДТП. По сообщению СМИ, виновником может быть Ренат Булатов — лидер волгоградского молодежного политического движения «Молодая Гвардия». Отмечается, что отец Рената Анвер Булатов является успешным бизнесменом, а также владельцем четырех компаний и председателем совета депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области.
В настоящее время удалось поговорить с отцом Рената — Анвером Аминовичем Булатовым.
«Я не в коей мере не оправдываю своего сына. За то, что он совершил, он должен понести наказание и уже завтра суд выберет ему меру пресечения на два месяца», — рассказал отец.
Отмечается, что несмотря на высокопоставленные должности Аминович считает себя простым фермером, а не «магнатом».
«С первых минут после случившегося в средствах массовой информации стали распространяться слухи о том, что мы станем «отмазывать» своего сына от заслуженного наказания. И даже тот факт, что судебное заседание по выбору меры пресечения, которое должно было пройти вчера, было перенесено, связывают с попытками нашей семьи избавить сына от ответственности, но это не так», — сказал родственник.
По его словам, родные Булатова знают, что он виноват и должен понести наказание. Мужчина отметил, что заседание перенесли лишь потому, что в выходные дни следователи просто не успели собрать все необходимые материалы по делу. Он также уточнил, что у них не было никаких контактов пострадавшей стороны. Связаться с ними родственники виновного смогли только недавно.
«Мы также очень скорбим и желаем оказать любую необходимую помощь — и материальную, и любую посильную. Пока наш разговор ни к чему не привел, им оказалось не слишком удобно со мной разговаривать, заняты делами, но попозже мы все же договорились созвониться еще раз», — сказал отец.
Он также рассказал, что родные Булатова хотели передать родственникам пострадавших свои слова сочувствия.
«Ренат переживает не меньше. Он сейчас находится в СИЗО. Он осознает, что сотворил, ведь всю жизнь он старался помогать людям, а тут такое. Он не председатель Молодой Гвардии, он активист, спортсмен и студент. Он успевал и учиться и в Красном кресте помогать домам престарелых, никогда не пил, не наркоман. Я никак его не оправдываю, но даже в тот момент он спешил в Волжский на какое-то молодежное мероприятие. А машина, на которой он ехал, никаких 4 миллионов не стоит — это фермерская рабочая машина. Но все это никаким образом его не оправдывает», — сообщает Аминович.