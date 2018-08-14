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Проезд по сухоложскому мосту останется платным
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Проезд по сухоложскому мосту останется платным 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура не нашла нарушений во взимании платы за проезд по мосту на автодороге Сухоложскцемент — Сухой Лог. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
"Собственником частной дороги выполнены все условия, необходимые для введения платы на данном участке. Более того, предприятием освобождено от оплаты проезда МУП «Горкомсети», направившее соответствующее обращение в прокуратуру", — добавили в пресс-службе.
Фото: sl-cement.ru  Стоит напомнить, что «мзду» с большегрузов (весом свыше 3,5 тонны) ОАО «Сухоложскцемент» стало брать в июне текущего года. Перед этим градообразующее предприятие муниципалитета отремонтировало находящийся в собственности предприятия мост. Сооружение было в плачевном состоянии. На обновление путепровода, по данным завода, было потрачено более 35 миллионов рублей.
"Все собранные средства будут направлены на покрытие расходов предприятия на ремонт путепровода. Как только необходимая сумма будет собрана, проезд снова станет бесплатным для всех категорий транспорта", — заверили агентство в пресс-службе компании.
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