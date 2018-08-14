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В Яранске наркомана лишили водительских прав
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В Яранске наркомана лишили водительских прав 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура Яранского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой было выявлен гражданин, имеющий водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, состоящий на учете у врача — нарколога, страдающий наркоманией.
В соответствии с постановлением Правительства РФ «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» психические расстройства и рас­стройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением) являются противопоказаниями к управлению транспортными средствами.
Управление транспортными средствами гражданами, имеющими ограничение к водительской деятельности, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести имущественный ущерб.
«В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием прекратить доступ вышеуказанного гражданина к управлению транспортными средствами. Рассмотрев административное исковое заявление, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Решение суда вступило в законную силу.
Фото — gorodkirov.ru
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