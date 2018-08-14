«ВАД» отремонтировала в Керчи 42 тыс. «квадратов» дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Компания «ВАД» — генподрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту — отремонтировал в Керчи 42 тыс. кв метров дорог, используемых для проезда большегрузов на объект. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря строительного управления «ВАД» в Крыму Григория Назарова сообщает пресс-служба компании.

По словам Назарова, завершено восстановление двух последних участков керченских дорог, ремонт которых нужно было сделать в рамках госконтракта по строительству автоподхода к мосту. Список дорог, которые использовались для подвоза материалов, был закреплен в проектной документации, однако в связи с тем, что ремонт одной из них выполнила администрация Керчи, технический совет ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» согласовал дополненный перечень дорог в рамках объемов, предусмотренных госконтрактом.

Генподрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту компания «ВАД» отремонтировала дороги в Керчи

Так, ремонтные работы выполнены на участках на Индустриальном, Вокзальном и Куль-Обинском шоссе, шоссе Героев Сталинграда, улицах Шлагбауманская и Льва Толстого

Кроме того, за счет «ВАД» на участках трех межмуниципальных дорог (Войково — Бондаренково, Керчь — Войково — Курортное, ул. Шоссейная в Керчи) выполнены фрезерование верхнего слоя покрытия и укладка асфальтобетона.

"В рамках выполнения обязательств по ремонту улично-дорожной сети Керчи компания «ВАД» отремонтировала 30810 кв м муниципальных и 11190 кв м межмуниципальных дорог. Общий объем выполненного ремонта составил 42000 кв м. Предусмотренные госконтрактом работы выполнены полностью", — констатировал Назаров.

Генподрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту компания «ВАД» отремонтировала дороги в Керчи