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Ремонт дороги на улице Березовской приостановили из-за отсутствия ливневок
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Ремонт дороги на улице Березовской приостановили из-за отсутствия ливневок 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядные организации ремонтируют не только участки важнейших транспортных путей региона, но и дорожное покрытие на городских улицах. Однако в социальных сетях появились жалобы на то, что ремонт на Березовской улице был приостановлен. Администратор официального сообщества проекта ответил на жалобу и назвал причину временной остановки работ — отсутствие на улице ливневой канализации.
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По словам местной жительницы, сейчас по улице Березовской сложно передвигаться на автомобиле: из-за срезанного асфальта транспортные средства повреждаются. Люди испытывают большие неудобства и раздосадованы таким обстоятельством.
Администратор сообщества прокомментировал жалобу, пояснив, что работы уже возобновлены, а остановка деятельности произошла не без причины. Как объяснили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, когда сняли полотно, выяснилось, что на данной территории никогда не было действующих ливневок. Перед подрядчиком встала проблема отвода дождевых вод. Именно поиск инженерных решений стал причиной остановки ремонта.
Срок выполнения ремонтных работ по муниципальному контракту остается прежним — 3 сентября.
Ранее мы писали, что на дорогах региона появилась термопластическая разметка.
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