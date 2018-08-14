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Дождь может лишить Tesla Model 3 заднего бампера
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Дождь может лишить Tesla Model 3 заднего бампера 

Автовести 45 минут назад
Фото: Автовести
Один из владельцев электромобиля рассказал свою историю в социальных сетях. По его словам, он ехал домой на своей Tesla Mode 3, причем двигался под сильным дождем всего полчаса и по прибытии обнаружил, что электрокар лишился одной из кузовных деталей. Второй владелец заявил в комментариях к записи первого, что пережил аналогичную ситуацию.
Он же выдвинул и гипотезу, почему это могло случиться. По его версии, на плоском днище Tesla Model 3 размещены специальные накладки с канавками из стекловолокна, функция которых — выводить из-под днища потоки воды, образующиеся в пространстве между асфальтом и автомобилем во время сильного дождя. Однако, если эти накладки по той или иной причине оказались сломаны, поток воды ударяет прямиком в задний бампер и, как следствие, отрывает его.
Владелец Tesla Model 3 даже опубликовал видеоролик, в котором изучает днище электромобиля. Однако, по мнению экспертов издания InsideEVs, его версия не выдерживает критики по ряду причин — в первую очередь из-за конструкции самого днища.
Сама компания Tesla уже успела отреагировать на обвинения и утверждает, что потеря заднего бампера под дождем никак не может являться следствием огрехов в конструкции Model 3. По заявлению производителя, Tesla начала расследование ситуации и обязательно свяжется с владельцами.
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