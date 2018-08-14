«Горожане завалили жалобами»: к новому автобусному перевозчику Самары нагрянула проверка

Самарцы жаловались на переполненные автобусы

Во вторник, 14 августа, сотрудники департамента транспорта Самары проверили работу автобусных маршрутов № 1, 50 и 51 в утренние часы пик. Они курсируют в Красноглинский район.

— Замечания жителей в основном касаются расписания движения автобусов, а также их наполняемости. По результатам сегодняшнего выезда можно сказать, что общественный транспорт в Красноглинском районе работает стабильно, автобусы ходят ритмично, в среднем каждые 5–10 минут. При этом наполняемость автобусов составляет не более 4–5 баллов. Всю информацию, которую мы сегодня получили, будем детально анализировать и при необходимости корректировать работу маршрутов, — сообщил руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

По его словам, горожане также опасаются, что в сентябре, с окончанием сезона отпусков и каникул, поток пассажиров резко увеличится, и существующего количества транспорта будет недостаточно. В этом случае дептранс планирует усиливать наиболее востребованные маршруты. По данным ведомства, сейчас на маршруте № 51 работают до 9, а на 50-м — до 20 автобусов.

Дептранс продолжит проверку. На очереди маршруты до поселка Зубчаниновка, Куйбышевского района и дачные автобусы.

Передел общественного транспорта в Самаре начался весной. Большинство автобусных маршрутов в Самаре сейчас обслуживает частная компания — ООО «Самараавтогаз», которой передали в аренду всё имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». Многие сотрудники МП были против и провели акцию протеста. Но процесс это не остановило.

Впоследствии департамент транспорта сократил количество автобусов в реестре муниципальных маршрутов, но объяснили это тем, что написали честные цифры. Нехватку автобусов чиновники пообещали ликвидировать к осени.

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