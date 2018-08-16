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В воскресенье изменится движение транспорта в центре Самары
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В воскресенье изменится движение транспорта в центре Самары 

Волга Ньюс 6 часов назад
Фото: Реальное время
На время проведения мероприятия движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
— автобусные маршруты №№ 23, 50, 206:
от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Самарской и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
— автобусные маршруты №№ 47, 297:
от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до пл. Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
— автобусные маршруты №№ 61, 247, 261:
от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до пл. Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
— автобусные маршруты №№ 24, 92:
от ООТ «Площадь Сельского Хозяйства» по ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до пл. Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
— автобусный маршрут № 46:
от ООТ «Площадь Сельского Хозяйства» по ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до пл. Революции (в обоих направлениях движения);
— автобусные маршруты №№ 37, 295:
от ООТ «Театр кукол» по ул. Льва Толстого, ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до пл. Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
— автобусный маршрут № 11:
от ООТ «Губернский рынок» до пл. Революции, затем по ул. Венцека, ул. Максима Горького до ООТ «6-й причал» и далее по своему маршруту в обратном направлении до Губернского рынка.
Напомним, в этот день также будет ограничено движение на нескольких улицах в центре Самары.
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