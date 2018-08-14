В Челябинской области грузовик ушел под землю

В Миассе в районе геологоразведочного колледжа на проспекте Автозаводцев грузовик ушел под землю. Как передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев в социальной сети, асфальт, под которым проходит теплотрасса, не выдержал веса груженой машины. Было отключено водоснабжение одного из домов, расположенных неподалеку, на время восстановительных работ. Пострадавших в данном инциденте нет.

«В настоящее время участок тепловой трассы отключен во избежание серьёзных инцидентов, поскольку неизвестно, есть ли повреждения на трубе или задвижке. Под отключение попал всего один дом на проспекте Автозаводцев, 43б, остальные дома будут запитаны по резервной схеме, они не почувствуют перебои с горячим водоснабжением», — цитирует СМИ сотрудника пресс-службы компании «ЭнСер», которая обеспечивает энергоресурсами часть Миасса.