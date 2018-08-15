В Омске пассажирка поезда ударила дочь и чуть не задушила соседку

Как сообщает омская транспортная полиция, её сотрудники возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством в вагоне пассажирского поезда «Адлер-Иркутск».

Наряд полиции был вызван заранее к поезду, где произошло ЧП. Как выяснили полицейские, 45-летняя жительница Иркутска сделала замечание пьяной пассажирке за то, что та ударила свою дочь. В ответ нетрезвая дама схватила иркутянку за шею и начала душить. Защищаясь, женщина ударила обидчицу тарелкой по голове и убежала в другой вагон, откуда и вызвала полицию.

В отношении 38-летней подозреваемой сотрудниками отдела дознания Омского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.