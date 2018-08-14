Многодетная мать опасается за детей после поджогов ее таксопарка

Владелица таксопарка в подмосковном Дмитрове Анна Спиридонова рассказала о бездействии правоохранительных органов , которые не желают возбуждать уголовные дела после поджога ее автомобилей.

История с полыхающими такси началась еще в июне этого года, когда неизвестные подожгли два новых автомобиля предпринимательницы после ее решения сотрудничать с сервисом Яндекс-такси.

«Изначально у нас была своя местная фирма по пассажироперевозкам. Последние два года мы работаем с Яндекс и две ведущие фирмы в нашем городе начали терпеть убытки. Раньше мы работали с ними, они поставили нам условие, либо мы продолжаем работать, либо мы полностью уходим к Яндексу. Выбор пал на Яндекс. После этого начались поджоги», — рассказала «Ридусу» Анна Спиридонова.

После того, как Анна с мужем купили в лизинг шесть новых машин, чтобы сотрудничать с известным сервисом, некоторое время нужно было ждать лицензии. На две Skoda Rapid они успели нанести наклейки Яндекс-такси.

«В то злополучную ночь мы спали дома со своими детьми. Вдруг сосед постучался к нам в окно, мы на первом этаже живем, я выглянула — зарево. Машины горят, соседи помогали тушить. Из шести две были обклеены, их как раз и сожгли. Огонь перекинулся еще на третью машину», — вспоминает Анна.

Следователи не возбудили уголовное дело по факту поджога машин, поскольку не нашли злоумышленников. По словам женщины, органы просто не хотят работать.

«Была видеозапись, на которой видно, как два человека поджигают автомобили. Это кадры с камер видеонаблюдения ближайшего детсада. Но следствие даже не приобщило видео к делу. Они даже не брали в садике эту запись, просто посмотрели», — рассказала предпринимательница.

8 августа в таксопарке, отказавшимся сотрудничать с местными фирмами, сгорела еще одна машина.

Спиридонова уверена, что это происки ее конкурентов, бывших партнеров, ведь цены на поездки снизились на 30−40 рублей.

«Они, естественно, нам не угрожают. Но после поджога четвертой машины «Вконтакте» стали появляться странные сообщения, мол, не понимаете по-хорошему, могут пострадать дети», — говорит мать четверых детей.

Яндекс-такси предоставило своими партнёрам юридическую поддержку.

Председатель Общественного Совета по развитию такси в регионах Ирина Зарипова потребовала скорейшего расследования случаев поджогов и порчи имущества таксопарков.

«Нас удивляет, что с июня не были найдены виновники поджогов 3 автомобилей такси и даже не было заведено уголовное дело, хотя владельцы таксопарка передали все свидетельства и документы в полицию. 8 августа произошел очередной поджог, видеозапись с виновниками также передана в правоохранительные органы», — заявила она.

«Мы специально не ставим наши машины на стоянку, потому что если злоумышленники захотят поджечь, они подожгут и огонь перекинется на другие машины и пострадают ни в чем неповинные люди. Отказываться от своего бизнеса мы не будем, продолжим работать, а еще мы попробует еще больше машин завести в наш город», — подытожила Анна.