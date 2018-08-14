GM Uzbekistan приостановил продажи в связи с возможным повышением цен

В узбекских печатных изданиях, СМИ, а также в сети интернет муссируется тема о грядущем повышение стоимости на автомобили. Мол GM Uzbekistan прекратил заключение контрактов на покупку машин, значит грядет что-то недоброе. Кое-кто даже ссылается на якобы официальное сообщение пресс-службы компании.

Ранее, в GM Uzbekistan действительно рассматривали вопрос о повышение стоимости продукции. Повышение должно было вступить в силу с 01.08.2018 года.

Однако из-за давления общественности данное мероприятие отложили на неопределенный срок.

А тут в сети уже «гуляют» «свежие прайсы».

На самом деле представители GM Uzbekistan полностью отрицают свою причастность к данным прайсам и говорят, что в компании еще не рассматривали конкретных изменений стоимости своей продукции.

Ранее Шавкат Умурзаков сообщал, что подорожание неизбежно. Он даже называл цифры: около 14%.