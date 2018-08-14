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Lambo Countach и Ferrari 308 в наследство от дедушки
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Lambo Countach и Ferrari 308 в наследство от дедушки 

Car.ru 19 часов назад
Фото: Car.ru
В наследство от бабушек и дедушек довольно часто остается какое-то старинное барахло, которое в современном мире не может найти применения (кроме антиквариата, конечно). Однако, иногда наследники бывают поражены тем, что досталось им от старшего поколения.
Ровно также произошло и в той истории, которой любезно поделился широко известный интернет-портал Motor1.com. Речь идет про одного молодого человека, который обнаружил в дедушкином гараже интересный экземпляр. Это Lambo Countach 1981 г.в.
Покойный дедушка этого парня в свое время занимался автомобильным бизнесом. И в 80-х годах по случаю прикупил себе данный экземплярчик.
В какой-то период времени содержание автомобиля стало непосильной ношей для старика и он закрыл машину в гараже на долгие двадцать лет.
Новый хозяин Lambo Countach просто в восторге и собирается восстановить раритетный автомобиль.
Кроме обсуждаемой автомодели в гараже также находилась Ferrari 308. Про свои планы насчет этой машины восхищенный внук пока ничего не сообщал.
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