Lambo Countach и Ferrari 308 в наследство от дедушки

В наследство от бабушек и дедушек довольно часто остается какое-то старинное барахло, которое в современном мире не может найти применения (кроме антиквариата, конечно). Однако, иногда наследники бывают поражены тем, что досталось им от старшего поколения.

Ровно также произошло и в той истории, которой любезно поделился широко известный интернет-портал Motor1.com. Речь идет про одного молодого человека, который обнаружил в дедушкином гараже интересный экземпляр. Это Lambo Countach 1981 г.в.

Покойный дедушка этого парня в свое время занимался автомобильным бизнесом. И в 80-х годах по случаю прикупил себе данный экземплярчик.

В какой-то период времени содержание автомобиля стало непосильной ношей для старика и он закрыл машину в гараже на долгие двадцать лет.

Новый хозяин Lambo Countach просто в восторге и собирается восстановить раритетный автомобиль.