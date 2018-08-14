Избиение челябинцем 90-летнего ветерана ВОВ зафиксировала камера наблюдения

У 90-летнего пострадавшего проломлена голова.

Челябинская полиция начала проверку по факту избиения 90-летнего ветерана и его пожилого в Ленинском районе Челябинска.

По предварительным данным, 12 августа молодой человек в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с пенсионерами, после чего началась драка.

На кадрах видно, как мужчина наносит удары кулаками сначала одному пенсионеру, потом другому, который пытался защитить своего соседа. Как рассказал 74.ru внук одного из пострадавших Сергей Андреев , его дед пытался утихомирить пьяного дебошира, в результате чего тот напал на него.

Медики диагностировали у одного пострадавшего множественные гематомы, ушибы, рассечения в области бровей. У 90-летнего пострадавшего проломлена голова. Идет проверка.