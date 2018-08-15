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Избивший ветерана ВОВ челябинец сам пришел в полицию
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Избивший ветерана ВОВ челябинец сам пришел в полицию 

Вести.Ru 7 часов назад
Челябинец, избивший 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 67-летнего товарища, сам явился в полицию после поднятого в прессе шума. Произошедший днем 12 августа инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
"Вам чё, стариканы, треснуть?" — нагло поинтересовался пьяный мужчина у сидевших на скамейке перед подъездом пенсионеров.
Призывы идти своей дорогой он воспринял как оскорбление и бросился на пожилых противников с кулаками, но поначалу встретил достойный отпор. Позже 32-летний дебошир вернулся и вновь напал на 67-летнего местного жителя — в этот момент на кадрах видно, что у ветерана идет кровь из головы.
"Николай Трофимович очень деятельный, всегда за всем в подъезде и у дома присматривает, что-то чинит, подметает, чтобы не сидеть без дела. Он у нас человек с большим авторитетом. Человек очень достойный. И тут смотрю, он весь перевязанный. Говорит: «Хулиган побил». Мы сразу камеры наши пошли смотреть", — рассказал 74.ru сосед ветерана.
После публикации записи подозреваемый сам явился в полицию и во всем сознался. Мужчина, как оказалось, ранее был судим за хранение наркотиков. За нанесение побоев ему грозит до двух лет лишения свободы.
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