Новый автомобиль появился в Центральной городской больнице Железнодорожного в Балашихе

Новый автомобиль для доставки пациентов в стационар на процедуру гемодиализа передали Центральной городской больнице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Об этом сообщил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Гемодиализ — это метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ.

«Автомобиль предназначен для перевозки пациентов, он должен обеспечить комфортную транспортировку больных к стационарным установкам для гемодиализа, — объяснил Тарас Ефимов . — Больные остро нуждаются в этой процедуре, которую надо производить периодически. Существующий автомобиль уже выработал свой ресурс. По обращению главного врача Центральной городской больницы Людмилы Фомкиной на региональные деньги был приобретен новый автомобиль, который мы передали в медицинское учреждение».

Медучреждению был передан восьмиместный пассажирский автомобиль «ГАЗель-Бизнес». В машине есть медицинская аптечка для оказания первой помощи. Больных на процедуру гемодиализа будет сопровождать медицинский работник.

«В Железнодорожном около 30 человек нуждаются в прохождении процедуры гемодиализа. Своего центра у нас нет, и больные вынуждены проходить процедуру в других городах. Для этого и нужна специальная машина. Новая машина будет работать в две смены», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Центральной городской больнице в микрорайоне Железнодорожный Игорь Иванов.

В июле губернатор Московской области Андрей Воробьев передал три новых автомобиля скорой помощи, в том числе и реанимобиль, на подстанцию скорой помощи в Балашиху.