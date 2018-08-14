Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт избиения пенсионеров агрессивным прохожим

Известно, что драка произошла 12 августа, в тот же день она была зарегистрирована в полиции. На записи видно, как мужчина нетрезвой походкой направился в сторону двух пенсионеров, которые сидели у подъезда. Пожилые люди перед этим что-то сказали мужчине, после чего он начал вести себя агрессивно. В результате нападения один из пенсионеров оказался на земле. Его товарищ пришел на помощь, но тоже получил несколько ударов. По предварительной информации, хулиган хотел справить нужду, а пожилые люди сделали ему замечание.

На данный момент установлением обстоятельств случившегося занимаются правоохранители. Заявление уже находится в УМВД города.

Тяжесть полученных травм пенсионеров на сегодняшний день устанавливается. На кадрах у одного из них видно кровь.