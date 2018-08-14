Дорожные знаки в проезде Завода Серп и Молот сделали читаемыми для водителей

Коммунальные службы района Лефортово провели работы по удалению веток, из-за которых дорожные знаки в проезде Завода Серп и Молот оставались вне зоны видимости для водителей. Ранее соответствующее обращение местный житель отправил на портал «Наш город». К своему запросу он приложил фотоматериал, подтверждающий проблему.

После выполнения заявки активист получил ответ от главы управы Лефортова Азамата Царикаева

«По указанному адресу выполнена обрезка веток. Дорожные знаки очищены, их видимость восстановлена», — говорится в сообщении.

Отметим, что о нечитаемых дорожных знаках можно обратиться на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (еп)