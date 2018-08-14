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Калининградец избил подростков, мешавших ему отмечать рождение ребенка
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Калининградец избил подростков, мешавших ему отмечать рождение ребенка 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: Вести.Ru
С размахом отмечавший рождение ребенка житель Калининградской области избил шумевших во дворе подростков и напоследок повредил припаркованные автомобиль и мотоцикл, чей владелец пытался вступиться за мальчиков. Грозящий обернуться уголовным делом конфликт сняли на видео.
Инцидент произошел вечером в минувший понедельник, 13 августа, в поселке Васильково Гурьевского района. Ребята играли во дворе, чем помешали жителю пятиэтажки выпивать за здравие новорожденного. После нескольких окриков из окна он спустился с пятого этажа и попытался силой научить подростков уму-разуму. Воспитательное воздействие привело к тому, что у 12-летнего мальчика диагностировали ушибы головы, ребра и шеи, а у его 14-летнего приятеля, приехавшего к бабушке из Японии, оказались выбит зуб и поврежден нос.
Досталось и стоявшим во дворе транспортным средствам: 41-летний мужчина разбил стекло автомобиля и повалил мотоцикл, владелец которого вступился за ребят.
Через несколько минут пьяного дебошира задержали, его ждет административный арест за мелкое хулиганство, однако не исключено, что дело дойдет до уголовного преследования — родители сняли побои.
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