Карпулинг могут обложить налогом

В недрах столичного правительства созрела идея обложить налогом владельцев машин, которые участвуют в сервисе по перевозке попутчиков (BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс. Попутка» и других им подобных). Чтобы упростить сбор платежей в бюджет, предлагают на законодательном уровне обязать пассажиров рассчитываться с водителями за полученные услуги только по безналичному расчету.

Идея воплотилась в законопроект, дошла до федерального правительства и один из новых вице-премьеров уже создал рабочую группу, на которой это предложение рассмотрели. Хотя профильное министерство Антона Силуанова и подчиненную ему ФНС РФ к проработке вопроса пока не привлечены.

Мы будем следить за развитием событий.