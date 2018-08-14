Ещё
Карпулинг могут обложить налогом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карпулинг могут обложить налогом 

Время бухгалтера 18 часов назад
В недрах столичного правительства созрела идея обложить налогом владельцев машин, которые участвуют в сервисе по перевозке попутчиков (BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс. Попутка» и других им подобных). Чтобы упростить сбор платежей в бюджет, предлагают на законодательном уровне обязать пассажиров рассчитываться с водителями за полученные услуги только по безналичному расчету.
Идея воплотилась в законопроект, дошла до федерального правительства и один из новых вице-премьеров уже создал рабочую группу, на которой это предложение рассмотрели. Хотя профильное министерство Антона Силуанова и подчиненную ему ФНС РФ к проработке вопроса пока не привлечены.
Мы будем следить за развитием событий.
Время бухгалтера: последние новости
Депутаты хотят смягчить наказание за выезд на встречку В Минтрансе вывели формулу для расчета стоимости парковок Автодилеры смогут сами ставить машины на учет и изготавливать номера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменятся цены на бензин?35
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Что ждет авторынок при падении рубля3
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Дворник автомобиля проткнул ехавшего в машине москвича1
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение