Технология Separated Sound Zone позволит каждому пассажиру автомобиля слушать свою музыку

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai-Kia Motors представил уникальную технологию Separated Sound Zone (Раздельная звуковая волна) — SSZ, создающую индивидуальное звуковое пространство для каждого из четырех пассажиров автомобиля без использования наушников. Иными словами, она позволяет каждому пассажиру индивидуально наслаждаться «своей» музыкой, не мешая другим. Система SSZ использует многочисленные динамики, расположенные в салоне, которые проецируют звук на определенные сидения. Они также специально запрограммированы на фазовое смещение и нейтрализацию звуковых волн, идущих от остальных динамиков. Нетрудно догадаться, что речь идет об очень сложных алгоритмах в процессе достижения такого эффекта.

При этом функция шумоподавления не влияет на процесс общения людей между собой внутри салона, поскольку она направлена на то, что выходит за рамки данной звуковой системы. Плюс к этому, система формирует дополнительный уровень конфиденциальности при телефонных звонках в беспроводном режиме и гарантирует, что только водитель слышит навигационные сигналы и предупреждающие звуки.

Представители Hyundai-Kia Motors заверили, что установка системы SSZ на серийных автомобилях может начаться в ближайшие 1-2 года.